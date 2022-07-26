DEPORTIVO ALAVES - BEŞİKTAŞ MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?
Deportivo Alaves - Beşiktaş maçı 26 Temmuz saat 20:00'de Spor Smart'tan canlı yayınlanacak.
DEPORTIVO ALAVES - BEŞİKTAŞ MAÇI İLK 11'LERİ
Deportivo Alaves: Sivera, Tenaglia, Sedlar, Lejeune, Duarte, Salva Sevilla, Benavidez, Guridi, Alkain, Luis Rioja, Miguel
Beşiktaş: Ersin Destanoğlu, Berkay, Welinton, Necip, Rosier, Salih Uçan, Gedson Fernandes, Tyler Boyd, Ghezzal, Muleka, Weghorst
Siyah beyazlı ekip 27 Temmuz'da İspanya kampını sonlandırarak Türkiye'ye dönüş yapacak.