ALAVES - BEŞİKTAŞ MAÇI İZLE | Alaves - Beşiktaş maçı saat kaçta, hangi kanalda yayınlanacak?

Yeni sezonda şampiyonluk için çalışmalarını sürdüren Beşiktaş, İspanya La Liga ekiplerinden Deportivo Alaves ile kozlarını paylaşacak. Peki, Alaves - Beşiktaş maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? İşte Alaves - Beşiktaş maçının yayınlanacağı kanal ve maç saati...

Beşiktaş Haberleri Yayın Tarihi: 26.07.2022- 11:30