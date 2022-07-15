TRANSFER HABERLERİ - Beşiktaş Christian Fassnacht transferini bitiriyor! İşte ödenecek rakam

Son dakika Beşiktaş transfer haberleri: Yeni sezon öncesi yaptığı takviyelerle adından sıkça söz ettiren Beşiktaş, bir transferde daha sona yaklaştı. Orta saha arayışlarını sürdüren siyah-beyazlılar, transferi için bir süredir girişimlerde bulunduğu Christian Fassnacht için Young Boys ile anlaşma sağladı. İşte Beşiktaş'ın Fassnacht için ödeyeceği bonservis bedeli... (BJK spor haberi)

Beşiktaş Haberleri Yayın Tarihi: 15.07.2022- 12:39