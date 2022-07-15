Gelecek sezon için hazırlıklarına devam eden Beşiktaş'ta sıcak gelişmeler yaşanıyor.
TRANSFER HABERLERİ - Beşiktaş Christian Fassnacht transferini bitiriyor! İşte ödenecek rakam
Son dakika Beşiktaş transfer haberleri: Yeni sezon öncesi yaptığı takviyelerle adından sıkça söz ettiren Beşiktaş, bir transferde daha sona yaklaştı. Orta saha arayışlarını sürdüren siyah-beyazlılar, transferi için bir süredir girişimlerde bulunduğu Christian Fassnacht için Young Boys ile anlaşma sağladı. İşte Beşiktaş'ın Fassnacht için ödeyeceği bonservis bedeli... (BJK spor haberi)
Teknik direktör Valerien Ismael'in raporuna göre hareket eden siyah-beyazlılarda transfer çalışmaları hızlandı.
Romain Saiss, Gedson Fernandes, Cenk Tosun, Wout Weghorst ve Jackson Muleka transferlerinde mutlu sona ulaşan Kara Kartal'da gözler orta saha transferine çevrildi.