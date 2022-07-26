Yeni sezon öncesi savunma rotasyonunda büyük bir sıkıntı yaşayan Beşiktaş'ta stoper arayışları yoğun şekilde sürüyor. İngiliz ekibi Wolverhampton ile oynanan hazırlıklık maçında alınan yenilgi ve defansta yapılan büyük hatalar sonrası yöneticilerle görüşen teknik direktör Valerien Ismael transfer isteğini yinelemişti.

ÇOK GENÇ BİR SAVUNMACI

Bu gelişme sonrası girişimlere hız veren Beşiktaş rotasını sürpriz bir şekilde Meksika'ya çevirdi. Takvim'in haberine göre yönetim, Club Tijuana formasını giyen Victor Guzman'ın transferi için pazarlıklara başladı. Alınan bilgilere göre Siyah-Beyazlılar şu anda hem 20 yaşındaki stoper hem de kulübü Club Tijuana görüşmelerini sürdürüyor. Geçtiğimiz sezon Club Tijuana formasıyla 24 maçta oynayan Guzman 1889 dakika sahada kalmıştı.

AVRUPA'DAN TALİPLERİ VAR

Bu sezon ise 2 maçta görev yapan genç savunmacı performansıyla çok sayıda Avrupa kulübünün dikkatini çeken bir isim. Beşiktaş yönetimi bu nedenle elini çabuk tutarak Victor Guzman'ı kadrosuna katmak için uğraşıyor. Siyah-Beyazlılar, Meksikalı yıldızın transferinden sonuç alamazsa hemen diğer alternatiflere yönelecek. Ismael stoper transferinin mutlaka lige yetişmesini istiyor.