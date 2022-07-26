BEŞİKTAŞ TRANSFER HABERLERİ - Beşiktaş'ın yeni sol bek adayı Hamache! Fenerbahçe de devrede

Kadrosunda rotasyona giden Beşiktaş'ta transfer harekatı sürüyor. Siyah beyazlı ekipte altyapıdan yetişen Rıdvan Yılmaz, İskoçya'nın Glasgow Rangers takımına transfer oldu. Milli oyuncunun yerine yabancı sol bek arayan Kartal rotayı Portekiz'e çevirdi. Beşiktaş, Boavista forması giyen Fransız Yanis Hamache ile ilgileniyor. Fenerbahçe de oyuncu ile ilgileniyor. İşte haberin detayları... | Beşiktaş haberleri (BJK spor haberi)

Beşiktaş Haberleri Yayın Tarihi: 26.07.2022- 06:40