BEŞİKTAŞ TRANSFER HABERLERİ - Beşiktaş'ın yeni sol bek adayı Hamache! Fenerbahçe de devrede
Kadrosunda rotasyona giden Beşiktaş'ta transfer harekatı sürüyor. Siyah beyazlı ekipte altyapıdan yetişen Rıdvan Yılmaz, İskoçya'nın Glasgow Rangers takımına transfer oldu. Milli oyuncunun yerine yabancı sol bek arayan Kartal rotayı Portekiz'e çevirdi. Beşiktaş, Boavista forması giyen Fransız Yanis Hamache ile ilgileniyor. Fenerbahçe de oyuncu ile ilgileniyor. İşte haberin detayları... | Beşiktaş haberleri (BJK spor haberi)
Rıdvan Yılmaz'ı Glasgow'a gönderen ve Callum Styles, Tayfur Bingöl gibi isimler için nabız yoklayan Beşiktaş bek transferi adına çalışmalarına hız vermiş durumda. Bu doğrultuda Portekiz basınından da ilginç bir iddia geldi. Beşiktaş'ın Fenerbahçe ile beraber Boavista'dan Yanis Hamache için devrede olduğu belirtildi. Fotomaç'ın Portekiz basınından derlediği habere göre Fenerbahçe, Boavista'nın 20 yaşındaki sağ beki Nathan Santos için görüşmelerde bulunuyor. Bu süreçte sol bek için Yanis Hamache ismi de gündeme gelmiş durumda. Fakat Hamache'yi isteyen tek takım Fenerbahçe değil. Rıdvan Yılmaz'ı Rangers'a satan Beşiktaş, oluşan eksikliği Cezayirli oyuncu ile doldurmak istiyor. Hamache'nin sözleşmesinin bitimine 1 yıl kalmış olması nedeniyle 2 milyon euro düzeyinde bir bonservis bedeli karşılığında takımdan ayrılabileceği belirtiliyor.