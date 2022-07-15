Beşiktaş, 2022-23 sezonu hazırlıklarını sürdürüyor. Siyah beyazlı ekip, Fransa Ligue 1 ekibi Mainz 05 ile kozlarını paylaşıyor.
BEŞİKTAŞ - MAINZ 05 MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?
Beşiktaş - Mainz Spor Smart'ta canlı yayınlanıyor.
BEŞİKTAŞ - MAINZ MAÇI İLK 11'LERİ
Beşiktaş: Ersin, Necip, Welinton, Montero, Rosier, Umut, Gedson, Salih, Emirhan Delibaş, N'Koudou, Cenk
Mainz: Dahmen Aarón Ingvartsen Bell Fernandes Lucoqui Papela Mustapha Shabani Hack Kraft
BEŞİKTAŞ'IN AVUSTURYA KAMPI MAÇ PROGRAMI
15 Temmuz Cuma 21.15 Beşiktaş-Mainz 05 (Kufstein Arena)
23 Temmuz Cumartesi 20.00 Beşiktaş-Wolverhampton (Estadio Camilo Cano La Nucia)
26 Temmuz Salı 20.00 Beşiktaş-Deportivo Alaves (Estadio Camilo Cano La Nucia)
30 Temmuz Cumartesi 19.00 Beşiktaş-Sampdoria (Vodafone Park)