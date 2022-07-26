Yeni sezon için transfer harekatını sürdüren Beşiktaş, NKoudou ile yollarını ayırmak üzere. Fransız oyuncunun yerine aday olarak belirlenen Fassnacht ise imzayı atmak üzere. Kartal, İsviçreli kanat ile bu hafta içinde resmi imzayı atacak. | Beşiktaş haberleri (BJK spor haberi)

Transferde önce forvet işini çözen ardından stoperleri bitiren Beşiktaş'ta operasyonların 2. aşaması başlıyor. Fotomaç'ın haberine göre, uzun süredir Young Boys'lu Christian Fassnacht'ın peşinde olan siyah-beyazlılar bu transferi de bitirme aşamasına getirdi. Kevin NKouodu'nun sözleşmesini feshetmek üzere olan yönetim, bu oyuncunun yerine düşündüğü Fassnacht'a bu hafta içinde büyük ihtimalle imza attıracak. İsviçre ekibini ikna eden, 28 yaşındaki futbolcuyla da daha önce el sıkışan Kartallar, transferi resmiyete kavuşturacak.

CALLUM STYLES İÇİN DE ATAKTA

1.85 boyundaki futbolcunun bu hafta sağlık kontrolünden geçip ardından 2+1 yıllık sözleşmeyi imzalaması bekleniyor. Siyah-beyazlı takım yarın sona erecek İspanya kampından sonra İstanbul'da çalışmalara devam edecek, yönetim de Christian Fassnacht'ı lig öncesi son hazırlıklara yetiştirmek amacında. Öte yandan Callum Styles için de girişimlere başlayacak olan Beşiktaş yönetimi bu hafta içinde Barnsley ile masaya oturacak. İdareciler, lig başlayana kadar transfer operasyonlarını bitirmek için sıkı şekilde çalışmaları sürdürüyor.