⚽ALAVES - BEŞİKTAŞ MAÇI ŞİFRESİZ İZLE

Alaves - Beşiktaş maçını canlı izlemek isteyen binlerce futbolsever, Alaves - Beşiktaş maçının saatini ve maçın hangi kanalda canlı yayınlanacağını araştırmaya başladı. Peki Alaves - Beşiktaş maçı hangi kanalda, saat kaçta başlayacak? İşte Alaves - Beşiktaş karşılaşmasına dair merak edilenler...

Beşiktaş, 2022-2023 sezonu hazırlıklarını tüm hızıyla devam ediyor. Siyah beyazlı ekip, La Liga ekiplerinden Deportivo Alaves ile hazırlık maçında karşı karşıya gelecek. İşte Alaves - Beşiktaş maçının ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacağına dair merak edilenler...

ALAVES - BEŞİKTAŞ MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Alaves - Beşiktaş Alaves maçı 26 Temmuz Salı günü oynanacak. Maç saat 19:00'de başlayacak ve Spor Smart'ta canlı yayınlanacak.

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