TRANSFER HABERİ: Beşiktaş'ın eski yıldızı Can Bozdoğan Utrecht ile anlaştı!

Beşiktaş'ın geçen sezon Schalke 04'ten kiralık olarak kadrosuna kattığı Can Bozdoğan ile ilgili flaş bir gelişme yaşandı. Siyah beyazlıların, yeni sezonda kadroda düşünmediği genç oyuncu, Hollanda Ligi takımlarından Utrecht'e kiralandı. İşte detaylar...(aspor.com.tr - Dış Haberler / KUBİLAY AÇIKGÜN)

Kubilay Açıkgün| Beşiktaş Haberleri Yayın Tarihi: 25.07.2022- 12:01 Güncelleme Tarihi: 25.07.2022- 12:13