Beşiktaş'ta yeni sezon hazırlıkları devam ediyor. Siyah beyazlıların, tecrübeli savunmacısı Welinton, Avusturya kampında A Spor'un sorularını yanıtladı. Welinton, Valerien Ismael ve Sergen Yalçın hakkında açıklamalarda bulundu. İşte o sözler...

Beşiktaş'ın tecrübeli savunmacısı Welinton, siyah beyazlıların Avusturya kampında A Spor'a özel açıklamalarda bulundu. Welinton yaptığı açıklamada Valerien Ismael'in sistemi ve Sergen Yalçın hakkında önemli açıklamalarda bulundu. İşte detaylar...

Welinton'un açıklamalarından öne çıkanlar şöyle:

Tüm takım çok iyi çalışıyor. Sezon öncesi kampları zorlu geçmeli. Hazırlık maçlarında tempomuzu bulmaya çalışıyoruz.

Herkes iyi hazırlanmaya çalışıyor. Beşiktaş her zaman şampiyonluğa oynaması gereken bir takım. Kendimizi kanıtlamak için çalışmaya devam ediyoruz.

"3'LÜ SAVUNMA İLE İLGİLİ BİR SORUNUM YOK"

Teknik direktörlerimizin isteklerini yapmak zorundayız. 3'lü savunma ile ilgili bir sorunum yok. Hocamızın istekleri çok net. Sisteme alışıyoruz. 3'lü, 4'lü savunma hiç fark etmez. Futbolcular olarak biz her sisteme adapte olmalıyız.

"SERGEN YALÇIN'A MÜTEŞEKKİRİM"

Sergen Yalçın'a müteşekkirim. Beni böyle büyük bir camiaya getirdi ve Beşiktaş ile şampiyonluk yaşadım. Gelecekte umarım bir daha bir araya geliriz.