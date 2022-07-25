Yeni sezon çalışmalarını sürdüren Beşiktaş, Rıdvan Yılmaz'ın takımdan ayrılmasının ardından sol bek arayışına geçti. Siyah beyazlılar, aradığı ismi İsveç'te buldu. Kartal'ın, 25 yaşındaki Iraklı futbolcu Mohanad Jeahze için devreye girdiği ve resmi teklif yaptığı ifade edildi. İşte ayrıntılar... (aspor.com.tr - Dış Haberler / KUBİLAY AÇIKGÜN)

Beşiktaş'ta yeni sezonun başlamasına az bir süre kala transfer harekatı sürüyor.

Siyah beyazlılar, Rıdvan Yılmaz'ın Rangers'a transferinin ardından sol bek takviyesi için harekete geçti.

İsveç basınında yer alan habere göre, Kartal, Hammarby'de forma giyen Mohanad Jeahze için resmi teklif yaptı.

Haberde Beşiktaş'ın, Iraklı oyuncu için 1 milyon Euro bonservis ücreti önerdiği kaydedildi.

Jeahze'nin de siyah beyazlılarda oynamaya sıcak baktığı ve taraflar arasındaki görüşmelerin sürdüğü belirtildi.

Mohanad Jeahze, bu sezon İsveç Ligi'nde 13 maça çıktı.

1.79 boyundaki sol bek, 13 karşılaşmada 1 gol ve 5 asist yaptı.

Jeahze'nin güncel piyasa değeri 1.8 milyon Euro olarak belirlenmiş durumda. Iraklı futbolcunun, Hammarby ile sözleşmesi 2023 yılında sona erecek.

Jeahze kariyerinde, Mjällby AIF, Brommapojkarna, Syrianska FC, Norrköping ve Degerfors gibi takımlarda forma giydi.

Jeahze, Irak Milli Takım'ında da 4 maçta boy gösterdi.