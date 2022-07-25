Beşiktaş Kulübü, Rıdvan Yılmaz'ın Rangers Kulübü'ne transfer olduğunu resmen duyurdu.

İşte KAP'a yapılan o açıklama;

"Profesyonel futbolcumuz Rıdvan Yılmaz'ın Rangers FC Kulübü'ne kesin transferi konusunda; 4.000.000 Avro garanti bedel, 2.250.000 Avro şarta bağlı bedel ve oyuncunun Rangers FC ile sözleşmesi devam ederken bir başka kulübe kiralanması veya kesin transferi hallerinde, net transfer gelirinin %20'sinin Şirketimize ödenmesi, şeklinde anlaşma sağlanmıştır."

Ayrıca siyah-beyazlılar, Rıdvan Yılmaz için bir veda videosu yayınladı.

RIDVAN YILMAZ'DAN İLK SÖZLER

Rangers'la 5 yıllık sözleşme imzalayan milli futbolcu transferi sonrası şu ifadeleri kullandı:

"Rangers gibi büyük bir takıma transfer olduğum için çok mutluyum. Avrupa'nın en büyük kulüpleriyle mücadele edebileceğini gösteren Rangers'la gelecek sezon birlikte vereceğimiz mücadeleler için çok heyecanlıyım."