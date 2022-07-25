Beşiktaş'ta şok gelişme! Georges-Kevin N'Koudou ile yollar ayrılıyor

Beşiktaş'ta şok gelişme! Georges-Kevin N'Koudou ile yollar ayrılıyor

Yeni sezon çalışmalarına devam eden Beşiktaş'ta, sıcak gelişmeler yaşanıyor. Siyah beyazlılar, yıldız kanat oyuncusu Georges-Kevin N'Koudou ile yollarını ayırmaya hazırlanıyor. Kartal, 27 yaşındaki futbolcuyla yaptığı fesih görüşmelerinde sona geldi. İşte detaylar... | Son dakika Beşiktaş haberleri (BJK spor haberi)

Beşiktaş Haberleri Yayın Tarihi: 25.07.2022- 10:47