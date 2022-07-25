Beşiktaş'ta Valerien Ismael stoper transferi istiyor! Daniel Amartey'de son durum...
Beşiktaş transfer haberi: Siyah-beyazlılarda Wolves maçında savunmada yapılan bireysel hatalar sonrası teknik direktör Valerien Ismael adeta küplere bindi. Fransız teknik adamın stoper transferi için isteğini yenilediği ve Daniel Amartey için harekete geçileceği ifade edildi. İşte detaylar...
Beşiktaş'ta transferde hareketli saatler yaşanıyor. Wolves ile oynanan son hazırlık maçında savunmada yaşanan bariz hatalar sonrası teknik direktör Valerien Ismael adeta çileden çıktı. Takvim'in haberine göre yönetimle toplantı gerçekleştiren Fransız teknik adamın stoper transferi için isteğini yinelediği öğrenildi. Siyah-Beyazlılar daha önce de pazarlık masasına oturduğu Ganalı yıldız Daniel Amartey için son kozunu oynamaya hazırlanıyor. Siyah-Beyazlı Yönetim, Leicester City ile olan sözleşmesi gelecek yaz sona erecek olan 27 yaşındaki yıldızın menajeri ile son bir görüşme daha gerçekleştirecek. Beşiktaş'ın son görüşmede transferi sonuçlandırması bekleniyor. 2016 yılından beri İngiliz ekibinde forma giyen ve 10 milyon Euro güncel piyasa değeri olan Amartey, 43 kez de milli takım formasını giydi. Sağ bek de oynuyor 2016 yılında Kopenhag'dan Leicester City'ye 6.6 milyon Euro karşılığında transfer olan tecrübeli oyuncu 230 karşılaşmada 10 kez rakip fileleri havalandırırken 6 da asist yapmayı başardı. Geçen sezon İngiliz ekibinde 39 maçta görev alan Daniel Amartey 1 gol attı. Sezonu kırmızı kart görmeden tamamladı. Amartey, sağ stoper bölgesi dışında sağ bek olarak da görev yapabiliyor.