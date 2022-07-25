Beşiktaş'ta Valerien Ismael stoper transferi istiyor! Daniel Amartey'de son durum...

Beşiktaş transfer haberi: Siyah-beyazlılarda Wolves maçında savunmada yapılan bireysel hatalar sonrası teknik direktör Valerien Ismael adeta küplere bindi. Fransız teknik adamın stoper transferi için isteğini yenilediği ve Daniel Amartey için harekete geçileceği ifade edildi. İşte detaylar...

Beşiktaş Haberleri Yayın Tarihi: 25.07.2022- 06:40