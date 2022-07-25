BEŞİKTAŞ TRANSFER HABERLERİ - Önce Rıdvan Yılmaz şimdi Kartal Kayra Yılmaz! Yılmaz'lar Glasgow Rangers'ta buluşuyor

Beşiktaş'ta hareketli günler devam ediyor. Son zamanlarda altyapısından çıkardığı oyuncular ile Avrupa kulüplerinin ilgisini çeken siyah-beyazlı ekipte Rıdvan Yılmaz, İskoçya'nın Glasgow Rangers takımına transfer oldu. Rangers, Rdıvan'dan sonra Beşiktaş'ın kapısını Kartal Karya Yılmaz için çalacak. Bu transfer ile Yılmaz'lar Rangers'ta buluşabilir. | Beşiktaş haberleri (BJK spor haberi)

Beşiktaş Haberleri Yayın Tarihi: 25.07.2022- 06:40