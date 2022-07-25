Haberler Beşiktaş Haberleri BEŞİKTAŞ TRANSFER HABERLERİ - Önce Rıdvan Yılmaz şimdi Kartal Kayra Yılmaz! Yılmaz'lar Glasgow Rangers'ta buluşuyor
BEŞİKTAŞ TRANSFER HABERLERİ - Önce Rıdvan Yılmaz şimdi Kartal Kayra Yılmaz! Yılmaz'lar Glasgow Rangers'ta buluşuyor
Beşiktaş'ta hareketli günler devam ediyor. Son zamanlarda altyapısından çıkardığı oyuncular ile Avrupa kulüplerinin ilgisini çeken siyah-beyazlı ekipte Rıdvan Yılmaz, İskoçya'nın Glasgow Rangers takımına transfer oldu. Rangers, Rdıvan'dan sonra Beşiktaş'ın kapısını Kartal Karya Yılmaz için çalacak. Bu transfer ile Yılmaz'lar Rangers'ta buluşabilir. | Beşiktaş haberleri (BJK spor haberi)
Beşiktaş'ta flaş bir transfer gelişmesi daha yaşanmak üzere. Fotomaç'ın haberine göre siyah beyazlı takımın genç sol beki Rıdvan Yılmaz'ı 6.5 milyon euro'ya kadrosuna katan Glasgow Rangers, yine bir genç ismin daha peşine düştü. Buna göre İskoç ekibinin bu kez de Kartal Kayra Yılmaz için Beşiktaş'ın kapısını çalacağı kaydedildi. Gelen haberlere göre Rangerslı yetkililerin 21 yaşındaki ön libero ile ilk teması kurduğu, artık Beşiktaş yönetimi ile masaya oturacakları belirtildi. Piyasa değeri 1 milyon euro civarında olan 1.78 boyundaki futbolcu için ne kadarlık bir teklif yapacağı bilgisine ise ulaşılamadı. Geçen sezonu Ümraniyespor'da kiralık olarak geçiren Kartal Kayra'nın sözleşmesi 2024'te sona eriyor.