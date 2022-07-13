Yeni sezon hazırlıklarını Avusturya'da sürdüren Beşiktaş transfer çalışmalarına devam ediyor.
BEŞİKTAŞ TRANSFER HABERLERİ - Valerien Ismael'den Wout Weghorst'a tam not! "Fizik gücü müthiş"
Beşiktaş'ın yeni transferi Weghorst, takım arkadaşlarına katıldı. Hollandalı futbolcu Valerien Ismael'den de tam not almayı başardı. Fransız hoca Weghorst için, "Daha doğru dürüst idman yapmadı ancak fizik gücü müthiş" dedi. İşte detaylar...
Avusturya'da çalışmalarını sürdüren Kartal'da yeni transferler kampa katıldı.
Hazırlık maçında Viktoria Plzen ile karşılaşan Kartal karşılaşmadan golsüz beraberlikle ayrıldı.