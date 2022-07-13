Yeni sezon hazırlıklarını Avusturya'da sürdüren Beşiktaş transfer çalışmalarına devam ediyor.
BEŞİKTAŞ TRANSFER HABERLERİ - Jovane Cabral adım adım Beşiktaş'a! Kartal yarışta öne geçti
Beşiktaş'ta transfer çalışmaları tüm hızıyla sürüyor. Siyah beyazlılar kadrosuna önemli takviyeler yaparak bu sezon şampiyonluk ipini göğüslemenin peşinde. Kara Kartal'ın hedefindeki isimlerden birisi de Jovane Cabral. Beşiktaş'ın Olympiakos ile girilen yarışta öne geçtiği ifade edildi. İşte ayrıntılar...
Avusturya'da çalışmalarını sürdüren Kartal'da yeni transferler kampa katıldı.
Beşiktaş'ın transfer listesindeki isimlerden biri olan Jovane Cabral'ye ilgili çarpıcı gelişmeler yaşanıyor