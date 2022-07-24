Yeni sezon hazırlıklarını İspanya'da sürdüren Beşiktaş'ta flaş bir transfer gelişmesi yaşandı. Siyah beyazlı ekip TFF 1. Lig ekiplerinden Bandırmaspor'da forma giyen Philippe Keny ile anlaşma sağladı. | Beşiktaş haberleri (BJK spor haberi)

Yeni sezon hazırlıklarını İspanya'da sürdüren Beşiktaş'ta flaş bir transfer gelişmesi yaşandı. Siyah beyazlı ekip TFF 1. Lig ekiplerinden Bandırmaspor'da forma giyen Philippe Keny ile anlaşma sağladı.

Beşiktaş, Philippe Kenny için Bandırmaspor'a net 900 bin euro+400 bin euro bonus+sonraki satıştan %15 pay ödeyecek.

PHILIPPE KENY KİMDİR?

Tam adı Philippe Paulin Kény'dir. 18 Mayıs 1999 yılında Senegal'de dünyaya gelmiştir. Forvet oynamaktadır ve sağ ayağını kullanmaktadır. 190 cm boyundakş Keny, Bandırmaspor'da forma giymektedir. Kariyerine UMS Montélimar'da başlamıştır. Sırasıyla Tours B, LB Châteauroux ve Bandırmaspor formaları giymiştir. Kariyerinde 89 maça çıkan Keny 18 gol 13 asist üretmiştir.