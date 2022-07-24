Yeni sezon çalışmalarını İspanya'da sürdüren Beşiktaş'tan sakatlık açıklaması geldi. Siyah beyazlılardan yapılan duyuruda, Kenan Karaman'ın sol uyluk ön adalesinde gerilme ve ödem tespit edildiği ifade edildi. İşte detaylar... | Son dakika Beşiktaş haberleri (BJK spor haberi)

Beşiktaş Kulübü, milli golcüleri Kenan Karaman'ın uyluk ön adelesinde gerilme ve ödem tespit edildiğini açıkladı.



Siyah-beyazlı kulüpten yapılan açıklama şöyle;



"Futbol A Takımımızın İspanya kampında gerçekleştirdiği antrenmanda, sol kalça ön kısmıında ağrı hisseden futbolcumuz Kenan Karaman'ın İspanya'da yapılan MR görüntülemesi neticesinde, uyluk ön adalesinde (iliopsoas) gerilme ve ödem (grade 1 strain) tespit edilmiştir. Kenan Karaman'ın tedavisine sağlık ekibimiz tarafından başlanmıştır."