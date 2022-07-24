Beşiktaş Kulübü, milli golcüleri Kenan Karaman'ın uyluk ön adelesinde gerilme ve ödem tespit edildiğini açıkladı.
Siyah-beyazlı kulüpten yapılan açıklama şöyle;
"Futbol A Takımımızın İspanya kampında gerçekleştirdiği antrenmanda, sol kalça ön kısmıında ağrı hisseden futbolcumuz Kenan Karaman'ın İspanya'da yapılan MR görüntülemesi neticesinde, uyluk ön adalesinde (iliopsoas) gerilme ve ödem (grade 1 strain) tespit edilmiştir. Kenan Karaman'ın tedavisine sağlık ekibimiz tarafından başlanmıştır."
Beşiktaş'ta Kenan Karaman şoku!
Yeni sezon çalışmalarını İspanya'da sürdüren Beşiktaş'tan sakatlık açıklaması geldi. Siyah beyazlılardan yapılan duyuruda, Kenan Karaman'ın sol uyluk ön adalesinde gerilme ve ödem tespit edildiği ifade edildi. İşte detaylar... | Son dakika Beşiktaş haberleri (BJK spor haberi)
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Yayın Tarihi: 24.07.2022- 14:12 Güncelleme Tarihi: 24.07.2022- 14:24
Beşiktaş Kulübü, milli golcüleri Kenan Karaman'ın uyluk ön adelesinde gerilme ve ödem tespit edildiğini açıkladı.