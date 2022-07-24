Glasgow Rangers Teknik Direktörü Giovanni van Bronckhorst, Beşiktaş'tan transfer edilen Rıdvan Yılmaz'ı değerlendirdi. van Bronckhorst yaz transfer sezonunu Rıdvan ile noktaladıklarını açıklarken genç oyuncu için "Gelecek olan oyuncu kesinlikle iyi bir oyuncu." dedi. İşte haberin detayları... | Beşiktaş haberleri (BJK spor haberi)

Beşiktaş altyapısından yetişen milli oyuncu Rıdvan Yılmaz, Glasgow Rangers'ın yolunu tuttu. Genç sol bekin transferini İşkoçya ekibinin Teknik Direktörü Giovanni van Bronckhorst değerlendirdi.

"KESİNLİKLE İYİ BİR OYUNCU"

İskoç basınının haberine göre van Bronckhorst, Rıdvan Yılmaz hakkında, "Yalan söylemeyeceğim, umuyoruz yakında yeni bir oyuncu takıma dahil edeceğiz. Sonra da transfer sezonunu burada noktalayacağız. Yakın zamanda transferi duyuracağız. Gelecek olan oyuncu kesinlikle iyi bir oyuncu." ifadelerini kullandı.

İşte İskoç basınında yer alan haber...