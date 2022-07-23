TRANSFER HABERİ: Beşiktaş'tan Philippe Keny bombası! Resmi teklif yapıldı

Yeni sezon hazırlıklarını sürdüren Beşiktaş, hücum hattına bir transfer daha yapmak istiyor. Siyah beyazlılar, TFF 1. Lig takımlarından Bandırmaspor'da forma giyen Keny için transfer teklifini yaptı. İşte detaylar... | Son dakika Beşiktaş haberleri (BJK spor haberi)

Beşiktaş Haberleri Yayın Tarihi: 23.07.2022- 14:56