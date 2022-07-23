TRANSFER HABERİ: Beşiktaş'tan Philippe Keny bombası! Resmi teklif yapıldı
Yeni sezon hazırlıklarını sürdüren Beşiktaş, hücum hattına bir transfer daha yapmak istiyor. Siyah beyazlılar, TFF 1. Lig takımlarından Bandırmaspor'da forma giyen Keny için transfer teklifini yaptı. İşte detaylar... | Son dakika Beşiktaş haberleri (BJK spor haberi)
Beşiktaş Haberleri
Yayın Tarihi: 23.07.2022- 14:56
BEŞİKTAŞ'IN KENY İÇİN BONSERVİS TEKLİFİ
Bandırmaspor ile görüşmelere başlayan Beşiktaş, 900 bin Euro bonservis bedeli teklif etti. Bandırmaspor'un teklifi kabul etmesi halinde Senegalli oyuncu ile sözleşme imzalanacak.
SÖZLEŞME DURUMU VE PERFORMANSI
Forvet pozisyonun yanı sıra hücum hattının sol kanadında da görev yapan Keny'in Bandırmaspor ile 1 yıl kontratı bulunuyor. Fransa'nın Tours ve Chateauroux takımlarında forma giyen Keny, geride kalan sezon Bandırmaspor'a transfer oldu. Bandırmaspor'da 36 maça çıkan Senegalli oyuncu, 14 gol attı, 7 asist yaptı.