Beşiktaş, 2022 – 2023 futbol sezonunda Vodafone Park'da oynayacağı iç saha karşılaşmalarını kapsayan kombine satışlarının 13 Temmuz Çarşamba günü saat 10.00 itibariyle başlayacağını duyurdu.



İŞTE O AÇIKLAMA:

Beşiktaşımızın 2022 – 2023 futbol sezonunda Vodafone Park'da oynayacağı iç saha karşılaşmalarını kapsayan Kombine satışları 13 Temmuz Çarşamba günü saat 10.00 itibariyle başlayacaktır.

Kombine satış işlemleri www.passo.com.tr web sitesi, Passo Mobil Uygulama ve Vodafone Park Kombine Şatış Ofisinden yapılabilir.

Detaylı bilgiler aşağıdaki gibidir.

Kombine alımında Passolig kullanım süremin hangi tarihe kadar geçerli olması gerekir? Kombine alımı esnasında Passolig yıllık kart kullanım sürenizin en az 31.05.2023 tarihine kadar geçerli olması gerekmektedir.

Kombine alımında taksit avantajı sağlanıyor mu?

Evet... Taraftarlarımız, www.passo.com.tr , Passo Mobil'den yapabilecekleri gibi Vodafone Arena Kombine Satış Ofisi'nden de taksitli işlemlerini yapabilirler.

Hangi banka kredi kartlarına kaç taksit yapılıyor?

Vodafone Park Kombine Ofisi'nde Tüm World, Axess, Bonus, Maximum, Card Finans, Ziraat Bankası Combo özellikli kredi kartlarına 3 veya 5 Taksit (3 taksit için %5,90 - 5 taksit için %8,30 vade farkı tahsil edilecektir.)

Passo.com.tr'de

Tüm World özellikli kredi kartlarına 3+3 veya 5+3 Taksit

Tüm Axess özellikli kredi kartlarına 3+3 veya 5+3 Taksit

Tüm Bonus, HSBC Advantage, Halkbank Paraf, Maximum, Ziraat Bankası Combo kredi kartlarına

3 veya 5 Taksit (3 taksit için %5,90 - 5 taksit için %8,30 vade farkı tahsil edilecektir.)

Divan Kurulu, Kongre Üyeleri, Kadın Taraftarlar ve Öğrencilere özel İndirim

Divan kurulu üyesi, kongre üyesi ve kadın taraftarlarımız, değişen oranlarda indirim avantajı ile indirimli kombine fırsatından yararlanabilirler. Divan Kurulu üyelerimiz %30, kongre üyesi taraftarlarımız %10 indirim avantajı ile sadece VIP bölümde geçerli kombine satın alım işlemlerini yapabilecektir. Kadın taraftarlarımız için tüm bloklarda geçerli %20, Öğrenci taraftarlarımız için Güney Tribünde geçerli %40 indirim uygulanmaktadır.

Divan kurulu üyesiyim, indirimli kombine satın alabilir miyim?

Divan kurulu üyelerimiz, VIP bölümden %30 indirimden yararlanmak isterlerse kombinelerini Vodafone Park Kombine Ofisi'nden satın alabilirler.

Kongre üyesiyim, indirimli kombine satın alabilir miyim?

Kongre üyesi taraftarlarımız, VIP bölümden %10 indirimden yararlanmak isterlerse kombinelerini Vodafone Park Kombine Ofisi'nden satın alabilirler.

Kadın taraftarım, indirimli kombine satın alabilir miyim?

Kadın taraftarlarımıza özel, kendileri adına istedikleri kategorideki kombinelerden %40 indirimden yararlanmak isterlerse kombinelerini Vodafone Park Kombine Ofisi'nden satın alabilirler.

Kadın taraftarlarımızın sezon içinde 3 maç geçerli ve maçlık olarak kombinelerini başkasının Passolig kartına transfer hakkı bulunmaktadır.

Öğrenciyim, indirimli kombine satın alabilir miyim?

Öğrenci taraftarlarımız, sadece Güney Kale Arkası tribününde Blok 422'te geçerli indirimli kombine satın alabilirler. İndirimli kombine satışları sadece Vodafone Park Kombine Satış Ofisi'nden yapılmaktadır. Öğrenci indirimi %40 dır.

Öğrenci taraftarlarımızın sezon içinde 3 maç geçerli ve maçlık olarak kombinelerini başkasının Passolig kartına transfer hakkı bulunmaktadır.

Kombinenim yerini değiştirmek istiyorum, değişiklik yapılabilir mi?

Evet... Kombine satın alan taraftarlar, kombine yerlerini değiştirmek isterlerse 29 Temmuz tarihine kadar Vodafone Park Kombine Satış Ofisi'ne müracat edebilirler. Kombine yer değişimini aynı kategori içinde ya da üst kategori ile yapabilirler. Yer değişim işlemleri sadece Vodafone Park Kombine Satış Ofisi'nden yapılmaktadır.

Yer değişikliği yapmak üzere, hak sahibinin gelemediği durumlarda, hak sahibinin kimlik fotokopisi ve durumu açıklayan bir dilekçe ile herhangi bir yakını Vodafone Park Kombine Satış Ofisi'nde işlemi yapabilir.

Devir işlem ücretleri

1-2-3. Kategoriler için 325TL

4-5-6. Kategoriler için 275TL

7 ve 8. Kategoriler için 175TL

Kombinemi arkadaşıma devredebilir miyim?

Evet... Vodafone Park'da kombinesi olan ve kombinesini bir arkadaşına devir etmek isteyen taraftarlar, işlemlerini 29 Temmuz tarihine kadar Vodafone Park Kombine Satış Ofisi'nden yapabilirler. Koltuğunu devretmek isteyen taraftarlarımız, Kombine Satış ofisine gelemeyecek ise; devir yapacakları kişiye kimlik fotokopisi ve devreden kişinin kendi el yazısı ile yazılmış imzalı bir dilekçe vermelidir. Koltuğu devir alacak olan taraftar bu evraklarla ile birlikte Vodafone Park Kombine Satış Ofisi'nde devir işlemini yapabilir. Devir işlemleri sadece Vodafone Park Kombine Satış Ofisi'nden yapılmaktadır.

Devir işlem ücretleri

1-2-3. Kategoriler için 325TL

4-5-6. Kategoriler için 275TL

7 ve 8. Kategoriler için 175TL

Kombinem var, ayrıca arkadaşımın kombinesini devir alabilir miyim?

Hayır... Her taraftarın kendi adına kayıtlı bir (1) adet kombineye sahip olabilir.

Kombinenin maçlık transferinde kısıtlama olacak mı?

Evet... Doğu Üst ve Kuzey Üst Bloklarında Kombinesi olan taraftarlarımızın sezon içerisinde 3 maç ile sınırlı transfer hakkı bulunmaktadır.

Diğer Bütün Kategorilerde Kombinesi olan taraftarlarımızın sezon içerisinde 6 maç ile sınırlı transfer hakkı bulunmaktadır.

Fenerbahçe, Galatasaray ve Trabzonspor maçlarına gelemeyecek kombine sahipleri kombinesini sadece maçlık olarak kulübe devredebileceklerdir. Kulübe devredilen koltuğun satılması durumunda ilgili maçın bilet ücretinin %47'lik bölümü kombine sahibinin Passolig hesabına aktarılmaktadır. Aktarılan ücret, bir sonraki sezonun kombine yenilemesinde indirim olarak kullanılabilir.

Transfer hakkım doldu, bir sonraki maça gidemiyorum, kombinem ne olacak?

Transfer hakkı dolan ve bir sonraki maça gidemeyecek taraftarlar, kombinelerini maçlık olarak kulübe devredebileceklerdir. Kulübe devredilen koltuğun satılması durumunda ilgili maçın bilet ücretinin %47'lik bölümü kombine sahibinin Passolig hesabına aktarılmaktadır. Aktarılan ücret, bir sonraki sezonun kombine yenilemesinde indirim olarak kullanılabilir.

Kombine satışları ne zaman sona erecek?

Kombine satışları için son tarih belirlenmemiştir.

2019-2020 sezonunda biriken para puanlarımı kombine alımında kullanabilir miyim?

Hayır... 2019-2020 sezonunda biriken para puanlar, sadece kombine yenileme döneminde indirim avantajı sağlamakta idi. Bu puanlar, 2022-2023 sezonu kombine satışlarında geçerli değildir.

Kombine ofisi çalışma saatleri:

Haftaiçi: 10.00 – 19.00 (Pazartesi - Cumartesi)

Pazar: 11.00 – 19.00

Kombine Fiyatları:

1.Kategori 9.900 TL

2.Kategori 8.900 TL

3.Kategori 7.400 TL

4.Kategori 6.400 TL

5.Kategori 5.900 TL

6.Kategori 4.900 TL

Doğu Üst 3.500 TL

7.Kategori 2.500 TL

8.Kategori 2.400 TL

Kuzey Üst 1.800 TL

Vip 100 30.000 TL

Vip 101 -126 25.000 TL