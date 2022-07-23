TRANSFER HABERİ: Beşiktaş'tan ayrılan Jeremain Lens'in yeni adresi belli oluyor!
Beşiktaş'tan ayrılan Jeremain Lens'in yeni adresi belli oluyor. Hollandalı futbolcuya, İtalya 3. Ligi'nden transfer teklifi olduğu ifade edilldi. Deneyimli oyuncuyu Serie C ekibi Vis Pesaro kadrosuna katmak istiyor. İşte detaylar... | Son dakika Beşiktaş haberleri (BJK spor haberi)
Beşiktaş Haberleri
Yayın Tarihi: 23.07.2022- 11:17
VIS PISARO LENS'İ İSTİYOR
Akşam'da yer alan habere göre, Serie C ekibi Vis Pesaro, Jeremain Lens'i kadrosuna katmak istiyor. Il Resto del Carlino'nun haberine göre Beşiktaş'la mukavelesi bittikten sonra boşa çıkan tecrübeli futbolcu, önümüzdeki günlerde İtalya'ya gidecek.
PİYASA DEĞERİ YERE ÇAKILDI
2015 yılında en yüksek piyasa değerine ulaşan Lens'e o dönem 12 milyon Euro fiyat biçiliyordu. Şu anda kulüpsüz durumda olan Lens'in değeri Transfermarkt verilerine göre; 50 bin Euro'ya kadar düşmüş durumda.
LENS'İN PERFORMANSI
2017-18 sezonunda katıldığı Beşiktaş'ta 32 maçta 4 gol 4 asist kaydeden Lens, 2018-19'da 37 maça 5 gol 5 asist sığdırdı. 2019-20 sezonunda 29 maçta 2 gol 4 asistle beklentilerin altında kalan Hollandalı, 2020-21 sezonunda Karagümrük'te 16 maçta 3 gol 1 asist üreten üretti. Lens, aynı sezon siyah-beyazlılarda, 4 maça çıktı ve 1 gol atmıştı. Lens, Fenerbahçe'de 26 maçta 4 gol 11 asistler dikkatleri çekmişti.