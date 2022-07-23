Kartal'da gündem kanat transferi. 1 numaralı aday ise Jovane Cabral. Birçok farklı adayla görüşülse de teknik direktör Valerien İsmail'in ilk tercihi olan Yeşil Burun Adalı futbolcu için kulübü Sporting Lizbon'la ilk temastan sonuç çıkmamıştı, Beşiktaş yönetimi, Rıdvan Yılmaz'ın satışından elde edilecek bonservisin bir bölümünü de bu transfere ayıracak. Teklifini yükseltecek olan Kartal, ikinci Portekiz seferinden eli boş dönmek istemiyor. Beşiktaş, ilk pazarlıklarda Cabral ile 1.1 milyon euro üzerinden anlaşma sağlamıştı.

RAKİBİ YIPRATICI TARZDA

Fotomaç'ın haberine göre teknik direktör Valerien Ismael'in Jovane Cabral'i istemesinin ana sebebi birçok farklı özelliğiyle rakip savunmalar için çok yıpratıcı olması. Çalım gücü, şut yeteneği ile dikkat çeken 24 yaşındaki futbolcu sol kanat haricinde sağ kanat, 10 numara ve forvet pozisyonlarında da görev alabiliyor. Cabral geçen sezonun ikinci yarısında İtalyan devi Lazio'ya kiralanmıştı. Burada 21 maçta forma giyen genç futbolcu 4 defa fileleri havalandırmıştı. 1 de asist yapmıştı. İsmail, Cabral'ı sadece hücum performansı için değil, savunmada geriye çabuk döndüğü için de takımında görmeyi arzuluyor.

SIKIYSA YAKALA!

Jovane Cabral'ın en önemli özelliği hızı. 24 yaşındaki futbolcu depar atmaya başladığı anda rakiplerini eşsiz süratiyle çaresiz bırakıyor. Bu da 3 önemli noktada çalıştığı teknik adamların işine yarıyor. 1 - Aut çizgisine çabuk indiği için rakip savunmanın dengesini oldukça kolay bozuyor. 2 - Hızlanınca faullerle durdurulma sayısı artıyor. Rakipleri kolay kart görüyor. 3 - Ceza sahasına girmeyi seviyor. Burada da kolayca penaltı alma ihtimali bulunuyor.