BEŞİKTAŞ WOLVERHAMPTON CANLI İZLE 📺 | Beşiktaş maçı ne zaman? Beşiktaş Wolverhampton maçı hangi kanalda? Saat kaçta?

Gelecek sezon hazırlıklarını İspanya'da kamp yaparak sürdüren Beşiktaş, İngiltere Premier Lig ekibi Wolverhampton ile kozlarını paylaşacak. Mücadele öncesinde merak edilen konular arasında maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri de bulunuyor. Peki, Beşiktaş - Wolverhampton maçı hangi kanalda? Beşiktaş hazırlık maçı sat kaçta?

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Beşiktaş, 2022-23 sezonu hazırlıklarını sürdürüyor. Siyah beyazlı ekip, İngiltere Premier Lig ekiplerinden Wolverhampton ile kozlarını paylaşacak. Maç ile ilgili tüm detaylar merak ediliyor. Peki, Beşiktaş - Wolverhampton maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

BEŞİKTAŞ - WOLVERHAMPTON MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Beşiktaş - Wolverhampton maçı 23 Temmuz Cumartesi günü oynanacak ve maç saat 20:00'de başlayacak. Müsabaka Spor Smart ekranlarında yayınlanacak.

BEŞİKTAŞ 4. HAZIRLIK MAÇINA ÇIKIYOR!

Geçtiğimiz sezonu Sergen Yalçın ile başlayarak Valerien Ismael ile tamamlayan Beşiktaş, bu sezon Valerien Ismael ile mutlak şampiyonluk hedefliyor. Ağır idmanlar yapan ve kritik hazırlık maçları gerçekleştiren Beşiktaş, Werder Bremen'i 2-1'lik skorla geçti. Beşiktaş, Viktoria Plzen ile 0-0 berabere kaldı. Son olarak Mainz 05 takımıyla karşılaşan Beşiktaş karşılaşmadan 1-0 galip ayrıldı.

YENİ TRANSFERLER MERAK EDİLİYOR!

Yeni sezona iddialı bir kadro ile girmek isteyen Beşiktaş, Saiss, Wout Weghorst, Muleka, Gedson Fernandes, Cenk Tosun, Emrecan Uzunhan'ı kadrosuna kattı. Beşiktaş'ta yeni transferlerin performansı merak ediliyor.

BEŞİKTAŞ'IN HAZIRLIK MAÇI TAKVİMİ

26 Temmuz Salı günü saat 20.00 Beşiktaş-Deportivo Alaves (Estadio Camilo Cano La Nucia)

30 Temmuz Cumartesi günü saat 19.00 Beşiktaş-Sampdoria (Vodafone Park)