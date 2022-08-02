BEŞİKTAŞ TRANSFER HABERİ: Kartal'da Kevin N'Koudou gelişmesi! Valerien Ismael...

Beşiktaş'ta flaş bir gelişme yaşandı. Siyah-beyazlılara geldiği günden bu yana sakatlıklardan bir türlü istediği süreyi bulamayan Kevin N'Koudou için ayrılık zamanı geldiği iddia edildi. Oynadığı zaman başarılı performans sergileyen ancak geçirdiği sakatlıklar nedeniyle Valerien Ismael oyuncuyu gözden çıkardı. İşte detaylar...(BJK SPOR HABERLERİ)

Beşiktaş Haberleri Yayın Tarihi: 02.08.2022- 10:55