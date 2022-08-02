Yeni sezona güçlü bir şekilde giriş yapmak isteyen Beşiktaş'ta transferde hareketli saatler yaşanıyor.
BEŞİKTAŞ TRANSFER HABERİ: Kartal'da Kevin N'Koudou gelişmesi! Valerien Ismael...
Beşiktaş'ta flaş bir gelişme yaşandı. Siyah-beyazlılara geldiği günden bu yana sakatlıklardan bir türlü istediği süreyi bulamayan Kevin N'Koudou için ayrılık zamanı geldiği iddia edildi. Oynadığı zaman başarılı performans sergileyen ancak geçirdiği sakatlıklar nedeniyle Valerien Ismael oyuncuyu gözden çıkardı. İşte detaylar...(BJK SPOR HABERLERİ)
Yeni sezona güçlü bir şekilde giriş yapmak isteyen Beşiktaş'ta transferde hareketli saatler yaşanıyor.
Valerien Ismael yönetiminde 3-4-3 ve 4-3-3 sistemi arasında çalışmalar yapılırken ligin ilk maçında nasıl bir dizilişle sahaya çıkalacağı merak ediliyor.
Valerien Ismael yönetimindeki Beşiktaş'ta Georges Kevin N'Koudou konusunda flaş bir karar alındı.