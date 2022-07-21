BONSERVİS BEDELİ ÖDENMEYECEK
Güven ile 3 yıllık sözleşme imzalayan İtalyan ekibi, serbest durumda olan forvet için bonservis bedeli ödemeyecek.
MALİ KONULARDA ANLAŞAMAMIŞTI
Beşiktaş ile sözleşme yenilemek için görüşen Güven, mali konularda anlaşma sağlanamadığı için siyah-beyazlı kulüpten ayrılma kararı almıştı.
BEŞİKTAŞ PERFORMANSI NASILDI?
Beşiktaş'a 2018'de transfer olan Almanya doğumlu oyuncu, siyah-beyazlı forma ile çıktığı 101 maçta 20 gol attı, 7 asist yaptı. 23 yaşındaki futbolcu 2020-21 sezonunda Lecce'de kiralık olarak forma giymişti.
İŞTE GENOA'NIN PAYLAŞIMI
📝 Güven Yalçin è un nuovo giocatore del Genoa. Giovane di talento ed esperienza, l'attaccante turco è nato a Düsseldorf il 18/01/1999. Nell'ultima stagione ha vestito la maglia del Besiktas. Yalçin si è già aggregato alla squadra nel ritiro austriaco di Bad Häring. 🔴🔵 pic.twitter.com/ET3rK2u7ku— Genoa CFC (@GenoaCFC) July 21, 2022