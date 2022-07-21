Güven Yalçın Genoa'da!

Beşiktaş ile sözleşme uzatmayan Güven Yalçın İtalya Serie B takımlarından Genoa ile anlaşmaya vardı. Güven ile 3 yıllık sözleşme imzalayan İtalyan ekibi, serbest durumda olan forvet için bonservis bedeli ödemeyecek.

Beşiktaş Haberleri Yayın Tarihi: 21.07.2022- 16:20 Güncelleme Tarihi: 21.07.2022- 16:35