Gedson Fernandes, Weghorst, Muleka gibi transferlerle kadrosunu güçlendiren Beşiktaş, gelecek sezon hazırlıklarını sürdürüyor. Werder Bremen ile ilk hazırlık maçından galibiyetle ayrılan Kartal, 2. hazırlık maçında Viktoria Plzen ile berabere kalmıştı. Mücadele öncesinde merak edilen konular arasında maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri de bulunuyor. Peki, Beşiktaş - Mainz 05 maçı hangi kanalda? Beşiktaş hazırlık maçı saat kaçta?

Beşiktaş, 2022-23 sezonu hazırlıklarını sürdürüyor. Siyah beyazlı ekip, Fransa Ligue 1 ekibi Mainz 05 ile kozlarını paylaşacak. Maç ile ilgili tüm detaylar merak ediliyor. Peki, Beşiktaş - Mainz 05 maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

BEŞİKTAŞ - MAINZ 05 MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Beşiktaş - Mainz 05 maçı 15 Temmuz Cuma günü oynanacak ve maç saat 21:15'te Spor Smart'ta canlı yayınlanacak.

BEŞİKTAŞ YENİ SEZONA HAZIRLANIYOR!

2022-2023 sezonuna Valerien Ismael yönetiminde hazırlanan Beşiktaş, Avusturya kampında oynadığı ilk maçta Werder Bremen'i 2-1 yenerken, 2. maçında Viktoria Plzen ile 0-0 berabere kalmıştı. Kartal 3. hazırlık maçında Fransa 1. Lig temsilcisi Mainz 05 ile karşılaşacak.

BEŞİKTAŞ MAINZ 05 MAÇINI CANLI TAKİP ETMEK İÇİN TIKLAYIN

BEŞİKTAŞ'IN AVUSTURYA KAMPI MAÇ PROGRAMI

15 Temmuz Cuma 21.15 Beşiktaş -Mainz 05 (Kufstein Arena)

Cuma 21.15 -Mainz 05 (Kufstein Arena) 23 Temmuz Cumartesi 20.00 Beşiktaş -Wolverhampton (Estadio Camilo Cano La Nucia)

Cumartesi 20.00 -Wolverhampton (Estadio Camilo Cano La Nucia) 26 Temmuz Salı 20.00 Beşiktaş -Deportivo Alaves (Estadio Camilo Cano La Nucia)

Salı 20.00 -Deportivo Alaves (Estadio Camilo Cano La Nucia) 30 Temmuz Cumartesi 19.00 Beşiktaş-Sampdoria (Vodafone Park)