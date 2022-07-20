Yeni sezon hazırlıklarını sürdüren Beşiktaş bir diğer yandan transfer çalışmalarına da devam ediyor. Takımın yıldız isimlerinden Josef de Souza'nın yaşadığı sakatlıktan ötürü alternatif isteyen Valerien Ismael soluğu Portekiz'den aldı. Beşiktaş, Benfica'nın 22 yaşındaki ön liberosu Florentino'yu kiralamak istiyor. | Beşiktaş haberleri (BJK spor haberi)

Siyah beyazlı takımda kısa süre önce patlak veren ve camiada endişeyle karşılanan Josef de Souza'nın sakatlığı sonrası kırmızı alarm verildi. Oyuncunun 2.5-3 ay sahalardan uzak kalacak olması nedeniyle o bölgede alternatif oluşturması için maliyeti düşük bir isim isteyen Valerien İsmael'e ilk aday sunuldu. Fotomaç'ın haberine göre o aday Benfica'nın 22 yaşındaki ön liberosu Florentino oldu. 1.84 boyundaki ön libero için Fransız hocanın onayını alan yönetim apar topar girişimlere de başlama kararı aldı; bu bağlamda ilk resmi temasın bu hafta kurulması planlandı.

DAHA ÖNCE DE BAŞKA TAKIMLARA KİRALANDI

Gelen haberlere göre siyah-beyazlı idareciler, kulübüyle olan sözleşmesi 2024 yılında bitecek olan Portekizli için kiralama teklifinde bulunacak. Piyasa değeri 5 milyon euro civarında olan Florentino için ne kadarlık bir ücret önerileceği bilgisine ise henüz ulaşılamadı. Geçen sezonu da İspanya ekibi Getafe'de kiralık olarak geçiren 22 yaşındaki futbolcu konusunda Benfica'nın zorluk çıkarmayacağı yorumları yapılıyor. Benfica alt yapısında yetişen oyuncu, daha önce de Fransız temsilcisi Monaco'da kiralık forma giymişti.

B PLANI LEVIN ÖZTUNAL

Florentino konusunda olumsuz bir cevap alması ihtimaline karşı B planını da belirleyen siyah beyazlılar, Union Berlin'de oynayan Türk asıllı Levin Öztunalı'yı da listeye dahil etti. 26 yaşındaki futbolcu da İsmael'in onayından geçti. Merkez orta saha olarak da görev yapabilen Öztunalı, geçen sezon başında Mainz'dan bedelsiz olarak Union kadrosuna katılmıştı.