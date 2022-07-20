Beşiktaş'ta Valerien Ismael onay verirse Tolga Ciğerci hamlesi yapılacak

Beşiktaş'ta Josef de Souza'nın sakatlığının ardından savunma güçü yüksek bir oyuncu arayışında olan siyah-beyazlılarda Valerien Ismael onay verirse Başakşehir ile yollarını ayıran Tolga Ciğerci için harekete geçilecek.

Beşiktaş Haberleri Yayın Tarihi: 20.07.2022- 06:40