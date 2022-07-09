Son dakika Beşiktaş haberleri: 2022/2023 sezonu için hazırlıklarını Avusturya'da sürdüren Beşiktaş, ilk hazırlık maçında Alman ekibi Werder Bremen'i 2-1 mağlup etti. Mücadele sonrası siyah-beyazlı takım adına galibiyeti getiren golü atan Oğuzhan Akgün ile ilgili bilgiler aratılmaya başlandı. Peki Oğuzhan Akgün kimdir? Kaç yaşında? Nereli? Boyu kaç? Mevkisi ne? İşte Beşiktaş'ın genç futbolcusu Oğuzhan Akgün ile ilgili tüm bilgiler...

Spor Toto Süper Lig'de yeni sezon öncesi Avusturya'da kampa giren Beşiktaş, ilk hazırlık maçında Alman ekibi Werder Bremen ile karşı karşıya geldi. Siyah-beyazlılar, 1-0 geriye düştüğü maçı Salih Uçan (p) ve Oğuzhan Akgün'ün attığı gollerle 2-1 kazanarak ilk hazırlık maçından galibiyetle ayrıldı.

Karşılaşmanın ardından siyah-beyazlılara galibiyeti getiren golü kaydeden Oğuzhan Akgün ile ilgili bilgiler arama motorlarında aratılmaya başlandı. Peki, Oğuzhan Akgün kimdir? Kaç yaşında? Nereli? Boyu kaç? Hangi mevkide oynuyor? İşte Beşiktaş'ın genç futbolcusu Oğuzhan Akgün ile ilgili tüm bilgiler...

OĞUZHAN AKGÜN KİMDİR?

Oğuzhan Akgün, 13 Temmuz 2001 tarihinde Kocaeli'de dünyaya geldi. Futbola 2013 yılında Beşiktaş altyapısında başlayan futbolcu, siyah-beyazlılarda U16, U17, U19 ve U21 formalarını terletti. Asıl mevkisi sol kanat olan ve sağ kanat ile forvette de oynayabilen 20 yaşındaki futbolcu; İstanbulspor, Altınordu ve Ergene Velimeşe takımlarında kiralık olarak forma giydi Kariyerinde 86 maça çıkan 1.74 boyundaki oyuncu, 22 gol ve 2 asistlik bir performans sergiledi. A Milli Takım'ın alt yaş kategorilerinde ise 45 kez forma giyen Oğuzhan, 10 gol attı. Beşiktaş ile olan sözleşmesi 2025 yılına kadar devam eden Oğuzhan Akgün'ün güncel piyasa değeri ise 125 bin Euro.