Beşiktaş sol kanadını sağlama alıyor.
Beşiktaş'ta Jovane Cabral sesleri! Anlaşma sağlandı
Yeni sezon öncesi transfer çalışmalarına devam eden Beşiktaş'ta sol kanat için bir süredir gündemde olan Jovane Cabral sesleri yükselmeye başladı. Siyah-beyazlılar Cabral için kulübü Sporting ile anlaşma sağladı. İşte son detaylar...(BJK SPOR HABERLERİ)
Beşiktaş sol kanadını sağlama alıyor.
Şimdiye kadar Gedson, Cenk Tosun, Weghorst, Muleka, Saiss gibi yıldız isimleri kadrosuna katan Kartal'dan yeni bir hamle daha geldi.
Takvim'in haberine göre siyah-beyazlılar, Sporting Lizbon forması giyen Jovane Cabral'ın transferi için büyük aşama kaydetti.