Beşiktaş'ta Jovane Cabral sesleri! Anlaşma sağlandı

Yeni sezon öncesi transfer çalışmalarına devam eden Beşiktaş'ta sol kanat için bir süredir gündemde olan Jovane Cabral sesleri yükselmeye başladı. Siyah-beyazlılar Cabral için kulübü Sporting ile anlaşma sağladı. İşte son detaylar...(BJK SPOR HABERLERİ)

Beşiktaş Haberleri Yayın Tarihi: 19.07.2022- 06:40