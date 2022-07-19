Beşiktaş'ın Avusturya kampında oynadığı Viktoria Plzen maçında 12 dakikada dışarı alınmasının üzüntüsüyle, disiplin dışı hareketler uygulayan Serdar Saatçı'nın günleri artık sayılı.

Sabah'ın haberine göre; 19 yaşındaki stoperin takım aradığı ve ayrılık için gün saydığı kaydedildi. 1 yıl kalan sözleşmesi uzun süredir uzatılamayan Serdar'ın, Avrupa'ya gitmek istediği ve menajerinin de bu yönde çalışmalara başladığı ifade edildi.

BEŞİKTAŞ 1 MİLYON EURO İSTİYOR

Portekiz'den Sporting Lizbon'un gündemine aldığı genç oyuncu için Beşiktaş 1 milyon Euro bonservis istiyor.