BEŞİKTAŞ TRANSFER HABERLERİ - Serdar Saatçı'ya sürpriz talip! İşte istenen rakam
Son dakika Beşiktaş transfer haberleri: Beşiktaş'ta Viktoria Plzen ile oynanan hazırlık maçında 12 dakika süre aldıktan sonra oyundan alınan Serdar Saatçı, teknik direktör Valerien Ismael'e gösterdiği tepkinin ardından kadro dışı bırakılmıştı. Genç stoperin kadro dışı kararının ardından takım aramaya başladığı öğrenilirken, Portekiz ekibi Sporting Lizbon'un 19 yaşındaki futbolcuya talip olduğu öğrenildi. İşte detaylar... (FB spor haberi)
Sabah'ın haberine göre; 19 yaşındaki stoperin takım aradığı ve ayrılık için gün saydığı kaydedildi. 1 yıl kalan sözleşmesi uzun süredir uzatılamayan Serdar'ın, Avrupa'ya gitmek istediği ve menajerinin de bu yönde çalışmalara başladığı ifade edildi.