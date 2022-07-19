Beşiktaş'ta yeni sezonun hazırlıkları teknik direktör Valerien Ismael önderliğinde sürüyor. Siyah beyazlı takım, yeni sezonda şampiyonluk ipini göğüslemeyi hedefliyor. Bu kapsamda önemli transferler yapan Kara Kartal'da N'Koudou'nun geleceği merak konusuydu. Yıldız oyuncunun Fransa'ya gideceği öne sürüldü. İşte detaylar...

Beşiktaş'ta yeni sezon hazırlıkları devam ederken özellikle hücum hattına yapılan takviyeler çok konuşuldu. Ses getiren transferlerin ardından N'Koudou'nun geleceği ise merak konusuydu.

Beşiktaş formasıyla geçen sezon peş peşe yaşadığı sakatlıkların ardından gözden düşen Kevin N'Koudou'ya Fransız takımlarının ilgisi sürüyor.

Takvim'in haberine göre; 27 yaşındaki Kamerunlu kanat oyuncusunu Lorient'in transfer etmek istediği öğrenildi. Siyah-Beyazlılar'ın bu transfer için kolaylık sağlayacağı belirtildi.