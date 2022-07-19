Beşiktaş, İstanbulsporlu Emrecan Uzunhan'ın transferi için oyuncunun kendisi ve İstanbulspor ile görüşmelere başlandığını Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) bildirdi.
Yeni sezon öncesinde transfer çalışmalarına devam eden Beşiktaş, savunmaya bir takviye daha yaptı. Siyah-beyazlılar, İstanbulspor'un 21 yaşındaki stoperi Emrecan Uzunhan'ın transferi için kulübü ve oyuncuyla görüşmelere başladı.
Siyah-beyazlı ekipten KAP'a yapılan açıklamada, "Profesyonel Futbolcu Emrecan Uzunhan'ın transferi konusunda kendisi ve kulübü İstanbulspor ile görüşmelere başlanmıştır" ifadeleri kullanıldı.
TRANSFER HABERİ: Beşiktaş Emrecan Uzunhan'ı KAP'a bildirdi!
Beşiktaş, Emrecan Uzunhan'ın transferi konusunda görüşmelere başlandığını açıkladı. Siyah beyazlı kulüpten yapılan duyuruda, “Profesyonel Futbolcu Emrecan Uzunhan'ın transferi konusunda kendisi ve kulübü İstanbulspor ile görüşmelere başlanmıştır.” ifadeleri kullanıldı. İşte detaylar... | Son dakika Beşiktaş haberleri (BJK spor haberi)
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Yayın Tarihi: 19.07.2022- 14:23 Güncelleme Tarihi: 19.07.2022- 14:31
Beşiktaş, İstanbulsporlu Emrecan Uzunhan'ın transferi için oyuncunun kendisi ve İstanbulspor ile görüşmelere başlandığını Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) bildirdi.