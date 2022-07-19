BEŞİKTAŞ TRANSFER HABERLERİ | Kartal Riechedly Bazoer ile temasa geçti!

Yeni sezon çalışmalarını sürdüren Beşiktaş'ta gözler yeni yapılacak transferlere çevrildi. Transferlerinin çoğunu kampa yetiştiren siyah beyazlı ekip yeni takviyeler için arayışlarını sürdürüyor. Kara Kartal ön libero ve savunma hattını güçlendirmek için Riechedly Bazoer ile temasa geçti. İşte haberin detayları...

Beşiktaş Haberleri Yayın Tarihi: 19.07.2022- 06:40