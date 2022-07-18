SON DAKİKA

Beşiktaş'a, orta sahanın önemli ismi Josef de Souza'dan kötü haber geldi.



Siyah-beyazlılarda dizinden sakatlık yaşayan Brezilyalı futbolcunun ameliyat edilmesine karar verildi. Tedavisi 2.5 sürecek yıldız futbolcu, bu süreçte takımdaki yerini alamayacak.



GEÇEN SEZONKİ PERFORMANSI



İlk geldiği sezon olan 2020-21'de 41 maçta 3303 dakika süre alan Josef 3 gol 3 asist üretmişti. Josef de Souza, geçen sezon ise tüm kulvarlarda toplam 40 maçta 3304 dakika süre aldı ve 5 gole imza attı.



BEŞİKTAŞ'TAN AÇIKLAMA GELDİ!



Futbol A Takımımızın Avusturya kampında oyuncumuz Josef de Souza'nın, sağ dizinde ağrı hissetmesi üzerine yapılan MR görüntülemesinde sağ diz lateral menisküs yırtığı saptanmış ve konservatif tedaviye başlanmıştır.



Ancak oyuncumuzun dizindeki reaksiyonun konservatif tedaviye yanıt vermediği değerlendirilmiş olup 20.07.2022 tarihinde artroskopik menisküs cerrahisi işlemi yapılmasına karar verilmiştir.