Beşiktaş'tan ayrılan Domagoj Vida'nın yeni adresi belli oldu!

Beşiktaş'la sözleşmesinin sona ermesinin ardından takımdan ayrılan Domagoj Vida ile ilgili flaş gelişmeler yaşanıyor. Siyah beyazlı kulüpten ayrılan Hırvat stoperin yeni adresi merak konusu olmuştu. Arap basınında, 33 yaşındaki savunmacıyla ilgili sürpriz bir transfer haberi yer aldı. İşte detaylar... (aspor.com.tr - Dış Haberler / KUBİLAY AÇIKGÜN)