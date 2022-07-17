Beşiktaş'la sözleşmesi biten ve takımdan ayrılan Domagoj Vida'yla ilgili flaş gelişmeler yaşanıyor.
Beşiktaş'tan ayrılan Domagoj Vida'nın yeni adresi belli oldu!
Beşiktaş'la sözleşmesinin sona ermesinin ardından takımdan ayrılan Domagoj Vida ile ilgili flaş gelişmeler yaşanıyor. Siyah beyazlı kulüpten ayrılan Hırvat stoperin yeni adresi merak konusu olmuştu. Arap basınında, 33 yaşındaki savunmacıyla ilgili sürpriz bir transfer haberi yer aldı. İşte detaylar... (aspor.com.tr - Dış Haberler / KUBİLAY AÇIKGÜN)
Hırvat stoper, siyah beyazlılara 2017-2018 sezonunun devre arasında gelmişti.
4 sezon boyunca Beşiktaş'ta forma giyen tecrübeli oyuncunun sözleşmesi bu yaz sona erdi.