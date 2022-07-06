Beşiktaş açıkladı! İşte Muleka'nın geliş saati

Beşiktaş transfer haberi: Siyah-beyazlılar, Beşiktaş, Gedson Fernandes, Romain Saiss, Cenk Tosun ve Wout Weghorst'un 5. transferini de İstanbul'a getiriyor. Beşiktaş'tan yapılan bildiride, "Jackson Muleka kulübümüzle transfer görüşmesi yapmak üzere bugün saat 19.15'te Brüksel-İstanbul uçağı ile İstanbul Yeni Havalimanı'na gelecektir." ifadeleri yer aldı.

Beşiktaş, Gedson Fernandes, Romain Saiss, Cenk Tosun ve Wout Weghorst'un ardından 5. transferini açıklamaya hazırlanıyor. Geçen sezonun ikinci devresini Kasımpaşa'da geçiren ve 12 gol atarak yıldızlaşan Jackson Muleka, Beşiktaş'a resmi imza atmak için bu akşam İstanbul'a geliyor. Standart Liege ile bonservis konusunda anlaşan siyah-beyazlılar, Muleka'yı yarın sağlık kontrolünden geçirecek. Demokratik Kongolu oyuncu resmi imza ve tanıtım videosunun ardından kamp için Avusturya'ya hareket edecek.

BEŞİKTAŞ AÇIKLADI!

Siyah-beyazlı kulüpten yapılan bildiride, "Jackson Muleka kulübümüzle transfer görüşmesi yapmak üzere bugün saat 19.15'te Brüksel-İstanbul uçağı ile İstanbul Yeni Havalimanı'na gelecektir." ifadeleri yer aldı.