Transferde bombaları bir bir patlatan Beşiktaş sol kanat için de sürpriz bir isimle temasa geçti.
BEŞİKTAŞ TRANSFER HABERLERİ - Kartal'a Faslı kanat! Hedefte Tarık Tissoudali var
Beşiktaş'ta transfer çalışmaları sürüyor. Hücum hattına önemli takviyeler yapmak isteyen siyah beyazlı ekibin gündemine Faslı yıldız geldi. Kara Kartal, Gent forması giyen Tarık Tissoudali için kolları sıvadı. İşte ayrıntılar...
Siyah-Beyazlılar, Gent'in sol kanadında forma giyen Faslı oyucu Tarık Tissoudali için Belçika kulübünün kapısını çaldı.
Sportif Direktör Ceyhun Kazancı'nın Belçika kulübüne 2.5 milyon Euro bonservis ücreti önerdiği öğrenildi.