Gelecek sezon şampiyonluk hedefleyen Beşiktaş'ın 2022 - 2023 sezonu fikstürü, 4 Temmuz 2022'de yapılan fikstür çekimi ile belli oldu. Futbolseverler sezonun açılış maçı ve derbi tarihlerini merak ediyor. Peki, Beşiktaş Fenerbahçe derbi tarihi ne? Kaçıncı hafta? Beşiktaş Galatasaray derbisi kaçıncı hafta?

Spor Toto Süper Lig'in 2022-2023 fikstür çekimi 4 Temmuz 19:00'da gerçekleştirildi. TFF Hasan Doğan Tesisleri'nde gerçekleştirilen fikstür çekimi ile Beşiktaş'ın fikstürü belli oldu. Süper Lig, 5,6,7 ve 8 Ağustos'ta oynanacak maçlarla başlayacak. Peki, Beşiktaş Galatasaray derbisi kaçıncı hafta? Beşiktaş - Fenerbahçe derbisi kaçıncı hafta?

BEŞİKTAŞ - GALATASARAY MAÇI NE ZAMAN? KAÇINCI HAFTA?

Süper Lig'in en kritik müsabakalarından biri olan Beşiktaş - Galatasaray maçı 13. hafta Nef Stadyumu'nda oynanacak. Ligin ikinci yarısındaki derbi maçı ise 32. hafta Vodafone Park Stadyumu'nda oynanacak.

BEŞİKTAŞ - FENERBAHÇE MAÇI NE ZAMAN? KAÇINCI HAFTA?

Süper Lig'in en kritik müsabakalarından biri olan Beşiktaş - Fenerbahçe maçı 8. hafta Vodafone Park Stadyumu'nda oynanacak. Ligin ikinci yarısındaki derbi maçı ise 27. hafta Ülker Stadyumu'nda oynanacak.

BEŞİKTAŞ FİKSTÜR 2022

1. Hafta

Beşiktaş – Yukatel Kayserispor

2. Hafta

Alanyaspor – Beşiktaş

3. Hafta

Beşiktaş – VavaCars Fatih Karagümrük

4. Hafta

Beşiktaş – Demir Grup Sivasspor

5. Hafta

MKE Ankaragücü – Beşiktaş

6. Hafta

Beşiktaş – M. Başakşehir

7. Hafta

İstanbulspor – Beşiktaş

8. Hafta

Beşiktaş – Fenerbahçe

9. Hafta

Giresunspor – Beşiktaş

10. Hafta

Beşiktaş – Trabzonspor

11. Hafta

Atakaş Hatayspor – Beşiktaş

12. Hafta

Beşiktaş – Ümraniyespor

13. Hafta

Galatasaray – Beşiktaş

14. Hafta

Beşiktaş – Fraport TAV Antalyaspor

15. Hafta

Gaziantep FK – Beşiktaş

16. Hafta

Beşiktaş – Adana Demirspor

17. Hafta

Bay

18. Hafta

Beşiktaş – Kasımpaşa

19. Hafta

Konyaspor - Beşiktaş

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