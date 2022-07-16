Beşiktaş, Young Boys'ta top koşturan sol kanat oyuncusu Christian Fassnacht'la da ipleri koparmadı.
BEŞİKTAŞ TRANSFER HABERLERİ - Kartal transferde sona geldi! Christian Fassnacht cephesinde kritik görüşme
Beşiktaş'ta transfer çalışmaları devam ediyor. Siyah beyazlı ekip, kadrosuna önemli takviyeler yaparak sezon sonu şampiyonluk ipini göğüslemenin peşinde. Bu kapsamda çalışmalarını sürdüren Kara Kartal, Christian Fassnacht'ta sona yaklaştı. Yönetim, kritik bir görüşme gerçekleştirecek. İşte ayrıntılar...
Siyah Beyazlılar yıldız futbolcunun menajeri ile son bir görüşme daha yapacak.
Takvim'in haberine göre; Kara Kartal'ın bu kez transferi bitirmesi bekleniyor.