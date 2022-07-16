Geçen sezon beklentilerin çok yüksek olduğunu ancak Şampiyonlar Ligi'ndeki başarısızlığın ve sakatlıkların moral bozukluğuyla bir türli dengeyi sağlayamadıklarını söyleyen tecrübeli futbolcu, kendi performansı için de taraftarların tepkisini normal karşıladığını belirtti.
BEŞİKTAŞ HABERLERİ: Kenan Karaman'dan transfer itirafı! O kulüpleri açıkladı
Önümüzdeki sezon hazırlıklarını Avusturya'da sürdüren Beşiktaş'ta, Kenan Karaman çarpıcı açıklamalarda bulundu. Geçtiğimiz sezon taraftarların kendisine gösterdiği tepkiyi haklı bulan Karaman, "Santforda tek başına oynamak alıştığım biz pozisyon değildi." dedi. Beşiktaş'ta şampiyon olma hayalini kurduğunu söyleyen 28 yaşındaki oyuncu aynı zamanda siyah-beyazlılara gelmeden önce o kulüplerden teklif aldığını dile getirdi. İşte o sözler... | Beşiktaş haberleri (BJK spor haberi)
Antrenmanların oldukça yoğun geçtiğini ifade eden Kenan Karaman, "Antrenmanlar oldukça yoğun geçiyor. Gerçekten baya sıkı çalışıyoruz. Bütün takım oldukça fit şekilde geldi kampa. Hoca da oradan devam etti. Bizim fit olduğumuzu gördü. Daha çok kondisyon ağırlıklı idmanlar oluyor. Bir sonraki kampta da daha detaylı çalışmalara geçeceğiz. Zaten hoca sezon sonunda bizi tembihlemişti. Fit gelmemiz yönünde bizi uyarmıştı. Ağır bir kamp dönemi oluyor. Herkes kendine iyi bakmış. Herkes hem tatilini yapmış hem de iyi çalışmış. Oldukça yüksek tempolu antrenmanlar yaptık. Hemen hemen herkes idmanları çok iyi çıkardı" diye konuştu.
"YENİ GELENLERİN TAKIMA İYİ ADAPTE OLMASINI SAĞLAMAYA ÇALIŞIYORUZ"
Takım olarak çok iyi anlaştıklarını ifade eden Kenan Karaman, "Ortam gerçekten çok güzel, eğlenceli. Takım arkadaşlarımızla, aramızda çok iyi anlaşıyoruz. Yeni gelen oyuncuların da takıma iyi adapte olmasını sağlamaya çalışıyoruz. Onlar da rahat bir şekilde kendilerini huzurlu hissetsinler, takıma en kısa dönemde iyi katkılar versinler diye aramıza alıyoruz. Yeni gelen arkadaşlarımız olacak. Onları da bekliyoruz" ifadelerini kullandı.