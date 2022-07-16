Hocanın inandığı bir sistem var. Teknik ekibin bu kampta taktiksel anlamda üzerinde durduğu bir sistem var. Oyuncu grubu da buna inanacak. Hoca teknik anlamda bu işin kaptanı, dümeninde olan kişi. Futbolcularımızın onun vereceği taktiği en iyi şekilde sahaya yansıtmaları gerekiyor.