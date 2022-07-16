Siyah beyazlılar yeni sezon hazırlıklarını Avusturya'da devam ediyor.
BEŞİKTAŞ HABERLERİ: Emre Kocadağ'dan transfer sözleri! "Anlaşmak üzereyiz"
Önümüzdeki sezon hazırlıklarını sürdüren Beşiktaş, Avusturya kampını noktaladı. Siyah-beyazlıların asbaşkanı Emre Kocadağ, çarpıcı açıklamalarda bulundu. "Taraftarlarımızı heyecanlandıracak bir Beşiktaş geliyor" diyen Kocadağ, transfer sürecine de değindi. İşte detaylar... | Beşiktaş haberleri (BJK spor haberi)
Beşiktaş'ın Avusturya kampını Asbaşkan Emre Kocadağ ziyaret etti.
Emre Kocadağ, siyah-beyazlı takımın Avusturya kampında açıklamalarda bulundu. Kocadağ, siyah-beyazlı takımın transfer gündeminde yer alan oyuncular hakkında konuştu.