Transfer operasyonunu çok büyük oranda bitiren ve son derece önemli isimleri kadrosuna katan Beşiktaş'ta sürpriz bir gelişme yaşandı.
BEŞİKTAŞ TRANSFER HABERİ: Ismael Ali Gholizadeh'e hayran kaldı! Yönetimle temasa başladı
Beşiktaş'ta yeni sezon transfer çalışmaları kapsamında gündeme sürpriz bir isim geldi. Siyah-beyazlılar Valerien Ismael'in ısrarla istediği İranlı Ali Gholizadeh için temaslara başladı. İşte son detaylar...(BJK SPOR HABERLERİ)
Transfer operasyonunu çok büyük oranda bitiren ve son derece önemli isimleri kadrosuna katan Beşiktaş'ta sürpriz bir gelişme yaşandı.
HAREKETE GEÇİLDİ
Takvim'in haberine göre Teknik direktör Valerien Ismael'in her iki kanatta görev yapabilen bir futbolcu istediği ve yönetimin harekete geçtiği öğrenildi.
İddialara göre yönetim, Belçika ekibi Charleroi'de forma giyen Ali Gholizadeh için harekete geçti.