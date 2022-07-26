Beşiktaş'ta yeni sezonun başlamasına kısa bir süre kala transfer çalışmaları devam ediyor. Siyah beyazlılar, Rıdvan Yılmaz'ın takımdan ayrılmasının ardından İsveç Ligi takımlarından Hammarby'de forma giyen Mohanad Jeahze için girişimlere başlamıştı. 25 yaşındaki sol bekin, siyah beyazlıların teklifi sonrası takımdan ayrılmak istediği ve Hammarby'nin dün oynadığı maçta sahaya çıkmak istemediği öğrenildi. İşte detaylar... (aspor.com.tr - Dış Haberler / KUBİLAY AÇIKGÜN)

Beşiktaş'ta, genç sol bek Rıdvan Yılmaz'ın Rangers'a gitmesinin ardından transfer çalışmaları hız kazandı.

Siyah beyazlılar, sol bek bölgesine acil takviye yapmak için harekete geçti.

Yönetim, transfer gündemine İsveç Ligi takımlarından Hammarby'de forma giyen Mohanad Jeahze'yi almıştı.

Beşiktaş'ın, Iraklı futbolcu için 1 milyon Euro bonservis önerdiği ortaya çıkmıştı.

İki kulüp arasında görüşmeler sürerken, flaş bir gelişme yaşandı.

İsveç basınında yer alan habere göre, Mohanad Jeahze, takımının dün oynadığı maça çıkmak istemedi.

25 yaşındaki ismin, mücadeleye ilk 11'de başlayacağı ancak son anda takımdan ayrılmak istediğini yönetime ilettiği kaydedildi.

Jeahze'nin bu talebinin ardından Varbergs karşılaşmasına yedek kulübünde başladığı ve hiç süre almadığı aktarıldı.

Hammarby futbol direktörü Jesper Jansson ise konuyla ilgili yaptığı açıklamada, "Jeahze'nin ne olursa olsun Hammarby ile sözleşmesi var, oynamak zorundaydı ancak maça odaklanamadığını söyledi" ifadelerini kullandı.

Mohanad Jeahze, bu sezon İsveç Ligi'nde 13 maça çıktı.

1.79 boyundaki sol bek, 13 karşılaşmada 1 gol ve 5 asist yaptı.

Jeahze'nin güncel piyasa değeri 1.8 milyon Euro olarak belirlenmiş durumda.

Iraklı futbolcunun, Hammarby ile sözleşmesi 2023 yılında sona erecek.

Jeahze kariyerinde, Mjällby AIF, Brommapojkarna, Syrianska FC, Norrköping ve Degerfors gibi takımlarda forma giydi.