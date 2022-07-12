Gelecek sezon hazırlıklarını sürdüren Beşiktaş, Valerien Ismael yönetiminde 2. hazırlık maçına çıkacak. Viktoria Plzen ile oynayacak olan Beşiktaş'ta Gedson Fernandes, Weghorst, Muleka ve Saiss'in performansları merak ediliyor. Mücadele öncesinde merak edilen konular arasında maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri de bulunuyor. Peki, Beşiktaş hazırlık maçı hangi kanalda? Beşiktaş - Viktoria Plzen maçı saat kaçta?

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Beşiktaş, 2022-23 sezonu hazırlıklarını sürdürüyor. Siyah beyazlı ekip, Bundesliga ekibi Viktoria Plzen ile kozlarını paylaşacak. Maç ile ilgili tüm detaylar merak ediliyor. Peki, Beşiktaş - Viktoria Plzen maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

BEŞİKTAŞ - VIKTORIA PLZEN MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Beşiktaş - Viktoria Plzen maçı 12 Temmuz Salı günü oynanacak ve maç saat 17:00'da başlayacak. Müsabaka Spor Smart ekranlarından canlı yayınlanacak.