Beşiktaş'ın tecrübeli savunmacısı Welinton, siyah beyazlıların Avusturya kampında A Spor'a özel açıklamalarda bulunuyor. Açıklamaları haberimizden izleyebilirsiniz...

Welinton'un açıklamalarından öne çıkanlar şöyle:

Tüm takım çok iyi çalışıyor. Sezon öncesi kampları zorlu geçmeli. Hazırlık maçlarında tempomuzu bulmaya çalışıyoruz. Herkes iyi hazırlanmaya çalışıyor. Beşiktaş her zaman şampiyonluğa oynaması gereken bir takım. Kendimizi kanıtlamak için çalışmaya devam ediyoruz. Teknik direktörlerimizin isteklerini yapmak zorundayız. 3'lü savunma ile ilgili bir sorunum yok. Hocamızın istekleri çok net. Sisteme alışıyoruz. 3'lü, 4'lü savunma hiç fark etmez. Futbolcular olarak biz her sisteme adapte olmalıyız.

Sergen Yalçın'a müteşekkirim. Beni böyle büyük bir camiaya getirdi ve Beşiktaş ile şampiyonluk yaşadım. Gelecekte umarım bir daha bir araya geliriz.