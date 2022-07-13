TRANSFER HABERİ: Beşiktaş'a Denis Bouanga'da rakip çıktı!

Yeni sezonda iddialı bir kadro kurmak için kolları sıvayan Beşiktaş, kanat forvet hamlesi için çalışmalarını sürdürüyor. Siyah beyazlılar bu doğrultuda, Denis Bouanga'yı kadrosuna katma peşinde. Teknik Direktör Valerien Ismael'in Bouanga'yı çok istediği belirtilirken, Kartal'a transferde rakip çıktığı aktarıldı. İşte detaylar... | Son dakika Beşiktaş haberleri (BJK spor haberi)

Beşiktaş Haberleri Yayın Tarihi: 13.07.2022- 10:32