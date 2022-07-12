TRANSFER HABERİ: Beşiktaş'tan ayrılan Alex Teixeira'ya bir talip daha!

TRANSFER HABERİ: Beşiktaş'tan ayrılan Alex Teixeira'ya bir talip daha!

Beşiktaş'la yollarını ayrılan Alex Teixeira ile ilgili flaş gelişmeler yaşanıyor. Siyah beyazlılar, geçen sezon bedelsiz olarak kadrosuna kattığı yıldız oyuncudan beklediği katkıyı alamamıştı. Takımdan ayrılan 32 yaşındaki orta sahaya Vasco da Gama'nın ardından bir talip daha çıktı. İşte ayrıntılar... (aspor.com.tr - Dış Haberler / KUBİLAY AÇIKGÜN)

Kubilay Açıkgün| Beşiktaş Haberleri Yayın Tarihi: 12.07.2022- 16:05 Güncelleme Tarihi: 12.07.2022- 16:16